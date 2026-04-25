دخلت المملكة مرحلة متقدمة من تنفيذ «رؤية السعودية 2030»، مع تحقيق قفزات نوعية في مختلف المسارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، عكستها أرقام التقرير السنوي، الذي كشف عن بلوغ 93% من مؤشرات الأداء مستهدفاتها أو تجاوزها، في وقت تتسارع فيه وتيرة الإنجاز نحو المرحلة النهائية من الرؤية.

قفزة في المؤشرات والمبادرات

أظهر التقرير أن:

•93% من مؤشرات الرؤية حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها.

•309 مؤشرات من أصل 390 بلغت مستهدفاتها المرحلية أو فاقتها.

•935 مبادرة مكتملة من أصل 1290، فيما تسير 225 مبادرة وفق المسار الصحيح.

•90% من مبادرات الرؤية إما مكتملة أو في مسارها الصحيح.

•تنفيذ أكثر من 1200 إصلاح دعمت تحديث الأنظمة واللوائح.

تقدم عالمي وتنافسية متصاعدة



•تقدمت المملكة 32 مرتبة في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ 2016، لتصل إلى المرتبة السابعة عالمياً.

•دخول 8 مواقع سعودية قائمة التراث العالمي لليونسكو.

•تضاعف عدد المتطوعين أكثر من 75 مرة ليصل إلى 1.7 مليون متطوع.

مجتمع حيوي.. أرقام تتحدث



•59.1% من البالغين يمارسون نشاطاً بدنياً أسبوعياً (150 دقيقة).

•متوسط العمر المتوقع بلغ 79.7 عاماً، مقترباً من مستهدف 2030.

•أكثر من 18 مليون معتمر من الخارج متجاوزاً المستهدف.

•تملك الأسر السعودية للمساكن ارتفع إلى 66.24%.

•تغطية الرعاية الصحية وصلت إلى 97.5% من التجمعات السكانية.

•انخفاض وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60%.

اقتصاد متسارع.. أرقام قياسية جديدة

•نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% في 2025 (الأعلى خلال 3 أعوام).

•الأنشطة غير النفطية تسهم بأكثر من 55% من الناتج المحلي.

•نمو الناتج غير النفطي 4.9%.

•الناتج المحلي الإجمالي يلامس 4.9 تريليون ريال.

•ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 622 مليار ريال.

•تضاعف الاستثمار الأجنبي إلى 133 مليار ريال مقارنة بـ28 ملياراً في 2017.

صندوق الاستثمارات.. محرك النمو

•أصول الصندوق ترتفع إلى 3.41 تريليون ريال.

•توفير أكثر من مليون وظيفة منذ 2018.

•60% محتوى محلي في مشاريع الصندوق.

سوق العمل وتمكين المرأة

•مشاركة المرأة في سوق العمل تصل إلى 35%.

•48% من السجلات التجارية مملوكة لسيدات.

•ارتفاع قروض المنشآت الصغيرة إلى 11.3% من إجمالي القروض.

•نمو عدد المنشآت الصغيرة إلى 1.7 مليون منشأة.

مجتمع ممكن.. صحة وتعليم وريادة

•43.9% نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة.

•22 جامعة سعودية ضمن تصنيف QS العالمي.

•25 جائزة دولية في العلوم والهندسة.

•اكتشاف 70% من حالات السرطان مبكراً.

•انخفاض وفيات الأمراض المزمنة بنسبة 40%.

•إدراج 16 مدينة صحية ضمن شبكة منظمة الصحة العالمية.

وجهة سياحية عالمية

•ارتفاع عدد السياح إلى 123 مليون سائح.

•تسجيل إنفاق سياحي قياسي بـ304 مليارات ريال.

•أكثر من 923 موقعاً للمعارض والمؤتمرات.

•استقطاب 17 مليون زائر لموسم الرياض.

•إدراج مواقع سعودية إضافية في قائمة اليونسكو ليصل الإجمالي إلى 18 موقعاً.

استدامة وبيئة.. تحولات نوعية

•تضاعف إنتاج المياه إلى 16.1 مليون م³ يومياً.

•زيادة السعة التخزينية للمياه إلى 30 مليون م³ يومياً.

•زراعة أكثر من 151 مليون شجرة.

•ارتفاع الطاقة المتجددة إلى 46 جيجاواط خلال سنوات قليلة.

•إعادة توطين أكثر من 10 آلاف كائن فطري في بيئاته الطبيعية.

رؤية تقترب من الاكتمال

تكشف هذه الأرقام عن انتقال المملكة من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الحصاد الفعلي، حيث تتكامل مؤشرات «مجتمع حيوي»، و«اقتصاد مزدهر»، و«وطن طموح» في لوحة واحدة، تعكس تحوّلاً هيكلياً غير مسبوق، يضع السعودية على أعتاب 2030 بثقة وثبات نحو تحقيق مستهدفاتها الكبرى