كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بأعلى وتيرة على الإطلاق خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه وذلك بنحو 25.6 مليار دولار.



وبلغت حيازتها من السندات خلال الفترة نحو 160.4 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها في 6 سنوات.



وتقدمت السعودية بمرتبة واحدة إلى المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.



سندات قصيرة الأجل



ويعود ارتفاع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي إلى الارتفاع المسجل في حيازة السندات قصيرة الأجل بنحو 26 مليار دولار وبنسبة 91% شهرياً، حيث بلغت 54.6 مليار دولار، لتُشكل ما نسبته 34% من الإجمالي مقارنة ﺑ21% في شهر يناير الماضي، وتُعد الأعلى على الإطلاق.



وفي المقابل، تراجعت استثماراتها في سندات طويلة الأجل بشكل محدود لتبلغ 105.8 مليار دولار، وتمثل 66% من الإجمالي.



وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي، بنحو 1239.3 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 897.3 مليار دولار.