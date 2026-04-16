انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، 34.89 نقطة، ليصل إلى مستوى 11.554.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 330 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 104 شركات.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات نايس ون، ونفوذ، ومرافق، والصناعات الكهربائية، وعزم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت العربية، وأماك، والأهلي، والدريس، وبوبا العربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.33% و4.3%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، والكيميائية، الأندية للرياضة، وأنابيب هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، أرامكو السعودية، وعلم، والأهلي، والكيميائية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً بمقدار 194.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 23.275.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.