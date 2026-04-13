حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية ⁠والزراعة (فاو) من أن استمرار ​الأزمة في مضيق ⁠هرمز قد يفضي إلى ⁠كارثة عالمية في قطاع الغذاء والزراعة، وذلك من ​خلال تعطيل صادرات الأسمدة والطاقة ورفع أسعار ⁠الغذاء وتقليص المحاصيل.



وقال ​كبير الاقتصاديين في ‌المنظمة ​ماكسيمو توريرو: «إن الدول الأفقر هي ​الأكثر عرضة ⁠للخطر نظراً إلى أن ​مواعيد ⁠الزراعة ‌تعني أن أي تأخير في الحصول على المدخلات ‌الأساسية قد يترجم سريعاً إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع ​التضخم وتباطؤ النمو العالمي».



مرور الشحنات



من جهتها، تسعى الأمم المتحدة إلى وضع آلية تضمن المرور الآمن لشحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات وتداعياته على الأمن الغذائي العالمي.



وقال مصدر مطلع: «هناك حاجة ملحة للتوصل إلى حل سريع للأزمة». وأشار إلى أن الأمم المتحدة تبحث حالياً آلية تستهدف تأمين عبور السفن التجارية التي تنقل الأسمدة والمواد المرتبطة بها عبر مضيق هرمز.