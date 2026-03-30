تراجعت سندات لبنان السيادية اليوم، بما يصل إلى 1.7 سنت، في أكبر انخفاض يومي لها منذ 2022، مع استمرار انزلاق البلاد إلى أعماق الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط.



وجاء هذا التراجع في ظل قصف إسرائيلي مكثف لجنوب لبنان، وأعلنت إيران أن سفيرها في لبنان سيبقى في منصبه، في تحدٍّ لوزارة الخارجية اللبنانية التي أعلنته شخصاً غير مرغوب فيه وطالبته بمغادرة البلاد.



هيكلة الديون



وأظهرت بيانات «تريد ويب» أن الديون المتعثرة للبلاد انخفضت بما يراوح بين 1.4 و1.7 سنت لتصل إلى ما بين 24.5 و24.9 سنت للدولار.



وكانت السندات قد سجلت أعلى مستوياتها في ستّ سنوات هذا العام، حتى في خضم الاضطرابات الإقليمية، إذ كان المستثمرون يأملون في أن يؤدي ضعف جماعة «حزب الله» اللبنانية إلى إحراز تقدم سياسي نحو إعادة هيكلة الديون.