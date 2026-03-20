تراجعت المؤشرات الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، لتسجل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، مع ارتفاع قوي في عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة في ظل تجدد مخاوف التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة.



وعند الإغلاق، هبط المؤشر الأوروبي «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.8% عند 573 نقطة، ليتراجع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 3.8%.



2 % انخفاض لـ«داكس»



وانخفض «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.8% عند 7665 نقطة، فيما خسر «داكس» الألماني بنسبة 2% ليغلق عند 22,380 نقطة، وتراجع «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1.45% عند 9,917 نقطة.



وبلغت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي مؤشر لتكاليف اقتراض الحكومات الأوروبية، أعلى مستوياتها منذ أزمة منطقة اليورو عام 2011 عند 3.058%، بارتفاع قدره نحو 10 نقاط أساس.