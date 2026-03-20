أعلنت وكالة الطاقة الدولية، التي وافقت هذا الشهر على إطلاق كمية قياسية من النفط من مخزوناتها الإستراتيجية لمواجهة آثار الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، عن مقترحات لتخفيف ضغوط أسعار النفط على المستهلكين، مثل العمل من المنزل وتجنب السفر الجوي.



تخفيف العبء



وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن مقترحاتها عبارة عن إجراءات يمكن للحكومات والشركات والأسر اتخاذها لتخفيف العبء عن المستهلكين جراء الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة.



وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن هذه المقترحات تشمل العمل من المنزل، وخفض حدود السرعة على الطرق السريعة بما لا يقل عن 10 كيلومترات في الساعة، وتجنب السفر الجوي في حال توفر وسائل نقل أخرى.



صرف المخزونات



وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في بيان: «أطلقنا أخيراً أكبر عملية صرف على الإطلاق لمخزونات النفط الطارئة لوكالة الطاقة الدولية، وأنا على اتصال وثيق مع حكومات رئيسية حول العالم، بما في ذلك كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها، وذلك في إطار دبلوماسيتنا الدولية في مجال الطاقة».



وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، يقدم تقرير اليوم مجموعة من التدابير الفورية والملموسة التي يمكن اتخاذها من جانب الطلب من قبل الحكومات والشركات والأسر لحماية المستهلكين من آثار هذه الأزمة».



كمية قياسية



وكانت وكالة الطاقة الدولية قد وافقت في 11 مارس على إطلاق كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الإستراتيجية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، حيث تسهم الولايات المتحدة بالجزء الأكبر من الإمدادات.



ويجري طرح 426 مليون برميل من النفط إجمالاً في السوق بموجب اتفاق سابق يتضمن 172 مليون برميل من أمريكا، وفق وكالة الطاقة.