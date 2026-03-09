شهدت أسواق الطاقة العالمية تحولاً كبيراً في مسار الأسعار، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت قفزة هائلة لتصل إلى ذروتها اليوم عند 119.436 دولار للبرميل، محققة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بسعر الإغلاق في 6 ديسمبر الذي استقر عند 92.636 دولار.

تفاصيل الحركة السعرية



يُظهر هذا الارتفاع زخماً قوياً في تداولات النفط، حيث بلغت النسبة الدقيقة للنمو السعري ما يقارب الثلث في فترة وجيزة.

تعتبر هذه الزيادة التي بلغت 28.93% من أهم التحركات السعرية في سوق الطاقة مؤخراً، مما يضع الخام بالقرب من مستويات مقاومة تاريخية، وسط ترقب كبير من المستثمرين لمدى قدرة الأسعار على الثبات فوق حاجز الـ 115 دولاراً.