أبلغت هيئة الجمارك الأمريكية قاضي محكمة التجارة الدولية بأنها غير قادرة حالياً على الامتثال لأمر قضائي يلزمها برد الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب العام الماضي.



تحديث التقنية



ويأتي ذلك بعد حكم حديث للمحكمة العليا قضى بعدم قانونية الرسوم التي فرضها ترمب بموجب هذا القانون.



وكشفت الهيئة، في مذكرة قضائية، أنها جمعت منذ العام الماضي نحو 166 مليار دولار من الرسوم المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وذلك عبر أكثر من 53 مليون بيان استيراد قدمها ما يزيد على 330 ألف مستورد.



وفي المقابل، أشارت الهيئة إلى أنها قد تبدأ في صرف المبالغ المستردة بحلول أواخر أبريل القادم، بعد الانتهاء من تحديث أنظمتها التقنية.