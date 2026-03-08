أعلن النائب البارز في البرلمان الياباني أكيرا ناجاتسوما اليوم أن الحكومة أصدرت تعليمات لموقع لتخزين الاحتياطي النفطي بالاستعداد لاحتمال صرف شحنات من الخام، في وقت تسببت فيه الأزمة الإيرانية في عرقلة تدفق الإمدادات من الشرق الأوسط.



وقال ناجاتسوما: «إن مسؤولاً من منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة في قاعدة شيبوشي الوطنية لتخزين النفط قال إن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة أبلغت القاعدة بالتعليمات يوم الجمعة الماضي».



وأضاف: «التفاصيل مثل توقيت عملية السحب من المخزون لم تتضح بعد، كما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أي قواعد تخزين أخرى تلقت تعليمات مماثلة».



إمدادات الخام



وأحجم مسؤول في وكالة الموارد الطبيعية والطاقة، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، عن التعليق.



ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من إدارة قاعدة شيبوشي، كما لم يتسن التواصل مع منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة خارج ساعات العمل الرسمية.



وتقع شيبوشي في جنوب اليابان، وهي من مواقع تخزين احتياطات النفط الاستراتيجية للبلاد.



وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في الحصول على إمداداتها من النفط الخام، مع عبور هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي جرى إغلاقه فعلياً عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.