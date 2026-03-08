قفز مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 230.87 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,007.19 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 282 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 244 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 23 شركة.



وكانت أسهم شركات كيمانول، واللجين، وكيان السعودية، وجاكو، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الراجحي ريت، وملكية ريت، وعزم، وبوبا العربية، والماجدية للعود فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.24%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وكيان السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، وسابك، والراجحي، والكيميائية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً بمقدار 113.33 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,610.31 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.3 مليون سهم.