سادت حالة من التقلبات الحادة في عدد من الأسواق المالية الخليجية والعالمية، التي شهدت تفاعلات متباينة منذ اندلاع الحرب على إيران، في وقت تصدرت أسعار النفط والدولار قائمة الرابحين خلال الأسبوع الأول من الحرب.



وكانت صدمة الأسواق حادة في منطقة الخليج خلال الأسبوع الماضي، باستثناء السوق السعودية التي أظهرت تماسكاً نسبياً مقارنة ببقية الأسواق الإقليمية.



وسجلت أسواق الإمارات الأداء الأضعف خليجياً منذ اندلاع الحرب على إيران. وخلال الأسبوع الماضي تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 9% منذ بداية الحرب، كما انخفض مؤشر FADX15 بنسبة 6.2%.



في المقابل، بقيت سوق الأسهم السعودية متماسكة بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية بلغت 0.6%.



مخاطر التضخم



في الولايات المتحدة، بدأت الأسواق تسعّر مخاطر التضخم أكثر من اعتبار الحرب حدثاً جيوسياسياً عابراً. وأظهرت عقود الفائدة أن الأسواق أصبحت تسعّر 40 نقطة أساس من خفض الفائدة في 2026، انخفاضاً من 59 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.



وارتفعت عوائد السندات وتراجعت أسعارها بدلاً من أن تكون ملاذاً آمناً، مع تركيز المستثمرين على مخاطر التضخم.



وبالنسبة لأداء المؤشرات منذ اندلاع الحرب: تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 3%



خسارة أسبوعية



الأسواق الأوروبية كانت أكثر حساسية للتطورات مقارنة بالأسواق الأمريكية، بسبب اعتمادها الأعلى على واردات الطاقة عبر الخليج.



وتكبد مؤشر STOXX 600 الأوروبي أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عام، متراجعاً بنسبة 5.5%. كما سجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي أكبر مكاسب أسبوعية منذ أربع سنوات.



أكبر الرابحين



وكان النفط أكبر الرابحين في الأسبوع الأول من الحرب، مدعوماً بتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 12% عند التسوية في جلسة، الجمعة الماضية، لكنها ظلت دون سعر خام برنت وسط سعي المشترين إلى الحصول على البراميل المتاحة في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وسط تصاعد الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.



وصعد خام برنت 7.28 دولار، أو 8.52%، إلى 92.69 دولار للبرميل، بينما بلغت المكاسب الأسبوعية نحو 27.9%.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي «نايمكس» 9.89 دولار، أو 12.21%، إلى 90.90 دولار، فيما سجل أكبر مكاسب أسبوعية في تاريخها منذ بدء تداولها في عام 1983 بعد ارتفاع تجاوز 35%.