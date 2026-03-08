ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، في البنك المركزي المصري، اليوم، 13.34للشراء، 13.38 للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصري سعر 13.84 جنيه للشراء، 13.90 جنيه للبيع.



وفى بنك مصر 13.83 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 13.87 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 13.85 جنيه للشراء، و13.90 جنيه للبيع.



ومصرف أبو ظبي التجاري 13.02 جنيه للشراء، و13.37 جنيه للبيع، وفى بنك البركة 13.68 جنيه للشراء 13.78 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس 13.70 جنيه للشراء، 13.78 جنيه للبيع.



تداولات أمس



وفي تداولات أمس، استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وذلك بسبب عطلة البنوك الأسبوعية.



وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.30 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري 13.34 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع.



وفى بنك مصر 13.30 جنيه للشراء، 13.37 جنيه للبيع، فى بنك الإسكندرية 13.31 جنيه للشراء، 13.34 جنيه للبيع.