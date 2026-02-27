يتوقع بنك «جيه بي مورجان» أن تشهد أسواق العملات المشفرة انتعاشاً ملموساً في النصف الثاني من العام الحالي، إذا ما أقرّ المشرعون الأمريكيون قانونًا شاملًا لهيكلة السوق بحلول منتصف العام، وذلك رغم سيادة حالة من الحذر والتشاؤم حالياً بين المستثمرين.



وأوضح البنك في مذكرة بحثية أن إقرار هذه القوانين سيعيد تشكيل بنية السوق عبر توفير وضوح تنظيمي، وإنهاء نهج «التنظيم عبر الإنفاذ القضائي»، بالإضافة إلى تعزيز عمليات «الترميز» وتسهيل المشاركة المؤسسية الواسعة في الأصول المشفرة، بحسب «بلومبيرغ».



ويعد «قانون الوضوح»، الذي أقره مجلس النواب، جزءاً من دفع أوسع داخل «الكونجرس» لإطلاق إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، إلا أن مشروع القانون يواجه بطأً في مجلس الشيوخ بسبب خلافات المشرعين حول معالجة ما يعتبرونه في «قانون جينيس» الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كأول إطار فيدرالي لإصدار العملات المستقرة.