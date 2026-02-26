صعدت عملة «بيتكوين» مقتربة من مستوى 70 ألف دولار، منهيةً خسائر استمرت لثلاث جلسات، حيث سجلت الأسهم مكاسب متواضعة وتحسنت معنويات المخاطر بشكل عام.



وارتفعت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 8.5% إلى نحو 69,500 دولار في تداولات الصباح بنيويورك، مسجلة أكبر مكاسبها خلال يوم واحد منذ 6 فبراير الجاري، حيث قادت أسهم التكنولوجيا انتعاشاً طفيفاً في سوق الأصول عالية المخاطر، كما ارتفعت إيثريوم بأكثر من 12% إلى 2085 دولاراً.



وشهدت العملات الأصغر ارتفاعاً حيث حققت «سولانا» مكاسب تقارب 13%، وارتفعت «إكس آر بي» (XRP) بنسبة بلغت 7%.



تغيير المسار



وقالت المؤسسة المشاركة لإحدى الشركات المتخصصة كارولين مورون:«من المرجح أن يعكس الارتفاع بعض سلوك الشراء عند الانخفاض بعد عمليات البيع الممتدة، كما أن وصول بيتكوين إلى 70 ألف دولار سيُغير مسار الأحداث».



وشهدت السوق انتعاشاً طفيفاً بعد خطاب حالة الاتحاد، الذي دافع خلاله الرئيس دونالد ترمب عن أدائه الاقتصادي.



ولا يزال الحذر يسود أوساط المستثمرين. ففي السادس من فبراير، انخفضت «بيتكوين» 13%، وهو أكبر انخفاض منذ نحو أربع سنوات. وقد تراجع سعر العملة المشفرة بنحو 50% مقارنة بأعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغ 127 ألف دولار بداية أكتوبر الماضي.