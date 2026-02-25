سجلت الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة اليوم، إغلاقاً قياسياً جديداً، وسط تفاؤل بعدم رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية العالمية كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب متابعة موسم نتائج الأعمال.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7% في القراءة الثانية لشهر يناير من 2% في ديسمبر الماضي، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2025 بعد استقراره دون تغيير في الربع الثالث.



أداء إيجابي



وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1.18% إلى 10,806 نقاط مسجلاً إغلاقاً قياسياً، كما ارتفع مؤشرا «داكس» الألماني بنسبة 0.76% إلى 25175 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.47% إلى 8,559 نقطة.



وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.69% إلى 633 نقطة، ليسجل إغلاقاً قياسياً وسط أداء إيجابي في أغلب البورصات الرئيسية.



وتلقت بورصة لندن دعماً من صعود سهم «إتش إس بي سي» بنسبة 7.95% إلى 13.94 جنيه إسترليني، بعدما أعلن أكبر بنك في أوروبا أنه بصدد توفير 1,5 مليار دولار من التكاليف خلال النصف الأول من العام، أي قبل 6 أشهر من الموعد المستهدف.