سجلت الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة اليوم، إغلاقاً قياسياً جديداً، وسط تفاؤل بعدم رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية العالمية كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب متابعة موسم نتائج الأعمال.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7% في القراءة الثانية لشهر يناير من 2% في ديسمبر الماضي، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2025 بعد استقراره دون تغيير في الربع الثالث.
أداء إيجابي
وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1.18% إلى 10,806 نقاط مسجلاً إغلاقاً قياسياً، كما ارتفع مؤشرا «داكس» الألماني بنسبة 0.76% إلى 25175 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.47% إلى 8,559 نقطة.
وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.69% إلى 633 نقطة، ليسجل إغلاقاً قياسياً وسط أداء إيجابي في أغلب البورصات الرئيسية.
وتلقت بورصة لندن دعماً من صعود سهم «إتش إس بي سي» بنسبة 7.95% إلى 13.94 جنيه إسترليني، بعدما أعلن أكبر بنك في أوروبا أنه بصدد توفير 1,5 مليار دولار من التكاليف خلال النصف الأول من العام، أي قبل 6 أشهر من الموعد المستهدف.
European stocks recorded a new record closing at the end of today's session, amid optimism that the United States will not raise global tariffs as threatened by President Donald Trump, alongside monitoring the earnings season.
In terms of economic data, inflation in the Eurozone slowed to 1.7% in the second reading for January, down from 2% in December, while Germany's GDP rose by 0.3% in the last quarter of 2025 after remaining unchanged in the third quarter.
Positive Performance
The British "FTSE 100" index rose by 1.18% to 10,806 points, marking a record closing, while the German "DAX" index increased by 0.76% to 25,175 points, and the French "CAC 40" index rose by 0.47% to 8,559 points.
The "Stoxx Europe 600" index increased by 0.69% to 633 points, recording a record closing amid positive performance in most major stock exchanges.
The London Stock Exchange received support from the rise of "HSBC" shares by 7.95% to £13.94, after Europe's largest bank announced it is set to save $1.5 billion in costs during the first half of the year, six months ahead of the targeted deadline.