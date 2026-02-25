سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية والعالمية خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي، إلى جانب الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية الأمريكية، وهو ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة، وفقاً لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة".



وبحسب منصة "آي صاغة"، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية ارتفع بنحو 45 جنيهاً ليصل إلى 7000 جنيه. وصعدت الأوقية عالمياً بنحو 28 دولاراً لتسجل 5,183 دولاراً، و غرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8000 جنيه، وعيار 18 نحو 6000 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56 ألف جنيه.



تذبذب الأسعار



ورغم المكاسب المسجلة شهدت تعاملات الأربعاء حالة من التذبذب، إذ تراجعت الأسعار بشكل طفيف بعد تقليص جزء من خسائر الجلسة السابقة، ورغم محدودية الانخفاض فإن استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى جانب الغموض بشأن المسار التجاري الأمريكي أبقى الطلب على الذهب قوياً.



وكانت أسعار الذهب قد لامست مستوى 5,200 دولار للأوقية خلال التداولات الأوروبية، قبل أن يحد استقرار الدولار الأمريكي نسبياً مع تحسن محدود في أسواق الأسهم العالمية من وتيرة الصعود.