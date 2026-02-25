انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 58.51 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,847.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها3,7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 187 شركة.
وكانت أسهم شركات مرافق، وصناعة الورق، وجمجوم فارما، والشرقية للتنمية، وعزم، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تْشب، وكيان السعودية، وسلوشنز، والموسى، والغاز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.47% و5.14%.
الأكثر نشاطاً
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ومرافق، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 178.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,916.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم.
The main Saudi stock index decreased today by 58.51 points, reaching a level of 10,847.93 points, with trades valued at 3.7 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin of the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 167 million shares, with shares of 73 companies recording an increase in value, while shares of 187 companies declined.
The shares of companies such as Marafiq, Paper Industry, Jamjoom Pharma, Eastern Development, and Azm saw the highest increases, while the shares of companies such as Tashb, Kayan Saudi Arabia, Solutions, Al-Mousa, and Gas experienced the most significant declines in trading, with percentage changes ranging between 8.47% and 5.14%.
Most Active
The shares of companies Americana, Kayan Saudi Arabia, Saudi Aramco, Al-Ahli, and Al-Inma were the most active in terms of volume, while the shares of companies Al-Rajhi, Al-Ahli, Saudi Aramco, Al-Inma, and Marafiq were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 178.75 points, reaching a level of 22,916.83 points, with trades valued at 16 million riyals, and the volume of traded shares exceeded 1.8 million shares.