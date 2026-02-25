شهدت صادرات السعودية من النفط ارتفاعاً ملحوظاً، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو 3 أعوام، في خطوة تعزز الإمدادات إلى السوق العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما يترقب المتعاملون في أسواق الخام أي تحولات محتملة بتدفقات الطاقة من المنطقة.



وارتفعت شحنات الخام السعودية إلى 7.3 مليون برميل يومياً خلال الأيام الأربع والعشرين الأولى من فبراير الجاري، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أبريل 2023، وذلك بحسب بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ".



7.4 % زيادة لـ«غير البترولية»



من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات غير البترولية في السعودية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 7.4% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وزادت السلع المعاد تصديرها بنسبة 43.1%، وذلك بحسب ما أظهرت نتائج التجارة الدولية السلعية لشهر ديسمبر 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.



ووفقاً للنتائج، زادت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 3% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2024، وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 1%.



7.1 % فائض للميزان التجاري



وبحسب البيانات، انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 68.7% في ديسمبر 2024م إلى 67.4% في ديسمبر 2025م، وعلى صعيد الواردات ارتفعت بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها، في حين سجّل فائض الميزان التجاري نمواً بنسبة 7.1% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق.



وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2025 ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 18.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.5% وارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 67.4%.