ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بنحو 1 % مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية التي اتخذها الرئيس دونالد ترمب.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 5186.16 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% لتصل إلى 5205 دولارات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.4% إلى 90.32 دولار للأوقية
وصعد البلاتين 4.7% إلى 2269.82 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 1.9% إلى 1801.47 دولار.
من جهته، رفع بنك جي بي مورغان، اليوم، توقعاته طويلة الأجل لأسعار الذهب إلى 4500 دولار للأوقية، مع الإبقاء على توقعاته لنهاية عام 2026 عند 6300 دولار.
أعلى مستوى
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 20% هذا العام، مسجلاً أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 5248.89 دولار للأوقية أمس، وهو أقل من ذروته القياسية في 29 يناير عند 5594.82 دولار.
وجاء ذلك بعد ارتفاع يزيد على 64% في 2025 في الذهب بوصفه الملاذ الآمن التقليدي.
وفي مذكرة إلى العملاء، أشار البنك إلى زيادة مشتريات البنك المركزي وإعلانات عامة عن تصفية استثمارات الخزانة الأمريكية وتحويل الدول قواعد إيراداتها من الدولار إلى الرنمينبي الصيني.
Gold prices rose today by about 1% as investors flocked to safe havens during Asian trading, amid their assessment of the uncertainty surrounding the U.S. tariffs imposed by President Donald Trump.
Gold increased in spot transactions by 0.8% to reach $5186.16 per ounce, while U.S. gold futures rose by 0.6% to reach $5205.
As for other precious metals, silver in spot transactions rose by 3.4% to $90.32 per ounce.
Platinum increased by 4.7% to $2269.82 per ounce, while palladium rose by 1.9% to $1801.47.
For its part, JPMorgan today raised its long-term gold price forecast to $4500 per ounce, while maintaining its year-end 2026 forecast at $6300.
Highest Level
Gold in spot transactions has risen by about 20% this year, reaching a three-week high of $5248.89 per ounce yesterday, which is below its record peak of $5594.82 on January 29.
This follows an increase of over 64% in 2025 for gold as the traditional safe haven.
In a note to clients, the bank pointed to increased purchases by central banks and public announcements regarding the liquidation of U.S. Treasury investments and countries shifting their revenue bases from the dollar to the Chinese renminbi.