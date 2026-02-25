ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بنحو 1 % مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية التي اتخذها الرئيس دونالد ترمب.


وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 5186.16 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% لتصل إلى 5205 دولارات.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ‌3.4% إلى 90.32 دولار للأوقية


وصعد البلاتين 4.7% إلى 2269.82 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 1.9% إلى 1801.47 دولار.


من جهته، رفع بنك جي بي مورغان، اليوم، توقعاته طويلة الأجل لأسعار الذهب إلى 4500 دولار للأوقية، مع الإبقاء على توقعاته لنهاية عام 2026 عند 6300 دولار.


أعلى مستوى


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 20% هذا العام، مسجلاً أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 5248.89 دولار للأوقية أمس، وهو أقل من ذروته القياسية في 29 يناير عند 5594.82 دولار.


وجاء ذلك بعد ارتفاع يزيد على 64% في 2025 في الذهب بوصفه الملاذ الآمن التقليدي.


وفي مذكرة إلى العملاء، أشار البنك إلى زيادة مشتريات البنك المركزي وإعلانات عامة عن تصفية استثمارات الخزانة الأمريكية وتحويل الدول قواعد إيراداتها من الدولار إلى الرنمينبي الصيني.