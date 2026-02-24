دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة.



وبين أن وتيرة التضخم الحالية ليست جيدة بما يكفي، ولا تبرر المزيد من التيسير النقدي في الوقت الراهن.



وقال جولسبي، خلال كلمة أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في واشنطن: «إن خفض الفائدة لن يكون مناسباً قبل ظهور دلائل أقوى على أن التضخم يسير بثبات نحو الانخفاض». وذلك وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC» الأمريكية، واطلعت عليه «العربية Business».



هدف الفيدرالي



وأوضح جولسبي أن المؤشرات الأخيرة تظهر تراجع التضخم عن ذروته، لكنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.



وأشار إلى أن صناع السياسة النقدية تعرّضوا سابقاً لخداع التضخم المؤقت، ولا ينبغي تكرار الخطأ نفسه، وأضاف: «الناس يرون الأسعار من أكثر القضايا إلحاحاً في حياتهم اليومية، وعلينا الانتباه لذلك. قبل خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد، يجب التأكد من أن التضخم في طريقه للعودة إلى 2%».



ولفت إلى أن تضخم الإسكان المرتفع لا يرتبط بالرسوم الجمركية، مؤكداً ضرورة بقاء البنك المركزي «يقظاً».



عقود الأسواق



وقال جولسبي: «معدل تضخم عند 3% ليس جيداً بما يكفي، وليس ما وعدنا به عندما التزم الاحتياطي الفيدرالي بهدف 2%، والتوقف عند هذا المستوى ليس وضعاً آمناً». ورغم ذلك، أشار إلى أن خفض الفائدة قد يصبح ممكناً لاحقاً هذا العام.



تأتي تصريحات جولسبي في وقت تتوقع فيه الأسواق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو القادم على الأقل، مع احتمال أكبر لخفضها في يوليو، وفق تقديرات عقود الأسواق المستقبلية.



وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفّض الفائدة 3 مرات بمقدار ربع نقطة مئوية في النصف الثاني من عام 2025.