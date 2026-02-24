ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم؛ ليقترب مجدداً من حاجز 48 جنيهاً للدولار، وذلك رغم الارتفاع الكبير لتحويلات المصريين بالخارج.



ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك التنمية الصناعية وبنك الشركة المصرفية «سايب» وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك نكست وبنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.87 جنيه للشراء مقابل 47.97 جنيه للبيع.



أقل سعر



وجاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 47.58 جنيه للشراء مقابل 47.68 جنيه للبيع.



وفي بنوك الأهلي المصري والإسكندرية والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي والعربي الأفريقي الدولي و«إتش إس بي سي» سجل سعر صرف الدولار 47.85 جنيه للشراء مقابل 47.95 جنيه للبيع.



ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 47.83 جنيه للشراء مقابل 47.97 جنيه للبيع.



أداء قوي



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.



وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، إذ ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.



كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026 بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار.