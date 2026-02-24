أكدت وزارة التجارة أن تسجيل وتجديد وتعديل قيد الوكالات التجارية في المملكة أصبح يتم بالكامل عبر المنصة الإلكترونية، في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في القطاع التجاري.



وتشمل الخدمات الإلكترونية: تسجيل قيد وكالة تجارية، وتجديد القيد، وتعديله، إذ يمكن للمستفيدين الدخول إلى البوابة، اختيار الخدمة، تعبئة البيانات، إرفاق المستندات، سداد الرسوم، والحصول على الشهادة إلكترونياً فور الموافقة النظامية.



وأوضحت الوزارة أن من أبرز شروط تسجيل الوكالات التجارية أن يكون الوكيل سعودياً، وأن يتوافق نشاط السجل التجاري مع نشاط الوكالة، إضافة إلى وجود عقد وكالة مصدق والتعاقد مباشرة مع الشركة المنتجة.



كما توفر الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات الوكالات، بما يشمل اسم الوكيل، رقم الوكالة، الرقم الوطني الموحد، حالة الوكالة، واسم الموكل باللغتين العربية والإنجليزية، لتسهيل متابعة بيانات الوكالات وضمان الشفافية.