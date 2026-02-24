تراجعت أسعار النفط دون أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبًا؛ وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، ما نسبته 0.1%، لتصل إلى 71.40 دولار للبرميل، وذلك بعد جلسة تداول متقلبة أمس لامست خلالها الأسعار أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو عند 72.50 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2% ما يعادل 11 سنتًا، لتبلغ 66.20 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة إلى 67.28 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ الرابع من أغسطس.



عدم يقين تجاري



وفي تداولات أمس، تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال التعاملات، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لعقد جولة ثالثة من المحادثات النووية، فضلاً عن حالة عدم اليقين التجاري عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل القادم بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 71.81 دولار للبرميل.



وزادت العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل بنحو 0.15% إلى 66.58 دولار للبرميل، وذلك بعدما دفعت المخاوف المتزايدة من احتمال نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، خام «برنت» إلى الارتفاع بأكثر من 5% الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو 2025 عند 72.34 دولار.