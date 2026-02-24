تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال شهر يناير الماضي، بعد سلسلة من النمو استمرت ستة أشهر، في ظل سعي شركات الصناعة التقليدية إلى منافسة الموديلات الصينية الأقل سعرًا.
وأظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة 3.5% على أساس سنوي لتصل إلى 961.382 ألف وحدة، مع انخفاض التسجيلات في أسواق رئيسية منها ألمانيا وفرنسا ورغم زيادتها في المملكة المتحدة وإيطاليا.
وبشكل إجمالي، تراجعت تسجيلات السيارات العاملة بالبنزين بنسبة 26% في شهر يناير على أساس سنوي، لتنخفض حصتها في السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على الخمس.
في المقابل، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي والهجينة الكهربائية بنسبة 14% و 32%، و6% على الترتيب.
Car sales in Europe declined in January, following a six-month growth streak, as traditional manufacturers strive to compete with lower-priced Chinese models.
Data from the European Automobile Manufacturers Association showed that new car registrations fell by 3.5% year-on-year to reach 961,382 units, with declines in major markets including Germany and France, despite increases in the United Kingdom and Italy.
Overall, registrations of gasoline-powered cars dropped by 26% in January year-on-year, reducing their market share in Europe to just over one-fifth.
In contrast, sales of electric vehicles, plug-in hybrids, and hybrid electric vehicles rose by 14%, 32%, and 6%, respectively.