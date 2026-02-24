تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال شهر يناير الماضي، بعد سلسلة من النمو استمرت ستة أشهر، في ظل سعي شركات الصناعة التقليدية إلى منافسة الموديلات الصينية الأقل سعرًا.



وأظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة 3.5% على أساس سنوي لتصل إلى 961.382 ألف وحدة، مع انخفاض التسجيلات في أسواق رئيسية منها ألمانيا وفرنسا ورغم زيادتها في المملكة المتحدة وإيطاليا.



وبشكل إجمالي، تراجعت تسجيلات السيارات العاملة بالبنزين بنسبة 26% في شهر يناير على أساس سنوي، لتنخفض حصتها في السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على الخمس.



في المقابل، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي والهجينة الكهربائية بنسبة 14% و 32%، و6% على الترتيب.