تعرضت الأصول المكسيكية بما في ذلك البيزو والأسهم لضغوط، مع تقييم المستثمرين لحالة الفوضى التي ضربت أجزاء من البلاد، في أعقاب عملية أمنية استهدفت زعيم واحدة من أكبر عصابات المخدرات.



واستقر مؤشر الأسهم «S&P/BMV IPC» عند 71,452 نقطة، بعدما هبط إلى 70802 نقطة في وقت سابق من الجلسة.



وارتفع الدولار مقابل العملة المكسيكية بنسبة 0.25% إلى 17.1733 بيزو، لكن العملة الأمريكية ما زالت منخفضة بنحو 4.80% مقابل نظيرتها المكسيكية منذ بداية العام.



إلغاء رحلات



وأمس، قُتل «نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتس»، زعيم كارتل «إل مينشو» (واحدة من أكبر عصابات المخدرات في البلاد) خلال مداهمة نفذتها السلطات المكسيكية في ولاية خاليسكو غرب البلاد، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في أنحاء البلاد.



وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً من السفر إلى عدة مدن في أنحاء المكسيك، وألغت العديد من شركات الطيران الدولية الكبرى رحلاتها من وإلى المكسيك، على خلفية أعمال العنف المرتبطة بعصابات المخدرات هناك.