قلصت العملات المشفرة خسائرها في تعاملات اليوم، لتتجاوز البيتكوين مستوى 66 ألف دولار، وسط تأثير حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق.
وتراجعت البيتكوين بنسبة 1.59% لتصل إلى 66.267 ألف دولار، مقلصة خسائرها بعدما هبطت في وقت سابق اليوم إلى 64.3 ألف دولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ السادس من فبراير الجاري.
وهبطت الإيثريوم – ثاني أكبر العملات المشفرة - بحوالي 1.47% لتتداول عند 1913.85 دولار، بينما تحولت الريبل للارتفاع بنسبة 0.57% لتصل إلى 1.4014 دولار، وكذلك ارتفعت دوج كوين 1.39% عند 0.096 دولار.
وفقدت بذلك سوق العملات المشفرة 100 مليار دولار إضافية من قيمتها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فقط.
جاء ذلك بعدما صرح مسؤولون أمريكيون، حسبما نقلت «بلومبيرغ» - بأن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مسبقًا مع الشركاء التجاريين لا تزال سارية، رغم قرار المحكمة العليا الذي أبطل استخدام الرئيس ترمب لسلطة الطوارئ لفرض التعريفات الجمركية.
Cryptocurrencies have reduced their losses in today's trading, with Bitcoin surpassing the $66,000 level, amid the impact of uncertainty regarding U.S. tariffs on the markets.
Bitcoin fell by 1.59% to reach $66,267, reducing its losses after it had dropped earlier today to $64,300, marking its lowest levels since February 6th.
Ethereum – the second-largest cryptocurrency – declined by about 1.47% to trade at $1,913.85, while Ripple turned to increase by 0.57% to reach $1.4014, and Dogecoin also rose by 1.39% to $0.096.
The Supreme Court Ruling
Thus, the cryptocurrency market has lost an additional $100 billion in value over the past twenty-four hours alone.
This came after U.S. officials stated, as reported by Bloomberg, that previously negotiated trade agreements with trading partners remain in effect, despite the Supreme Court's decision that invalidated President Trump's use of emergency powers to impose tariffs.