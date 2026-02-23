قلصت العملات المشفرة خسائرها في تعاملات اليوم، لتتجاوز البيتكوين مستوى 66 ألف دولار، وسط تأثير حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق.



وتراجعت البيتكوين بنسبة 1.59% لتصل إلى 66.267 ألف دولار، مقلصة خسائرها بعدما هبطت في وقت سابق اليوم إلى 64.3 ألف دولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ السادس من فبراير الجاري.



وهبطت الإيثريوم – ثاني أكبر العملات المشفرة - بحوالي 1.47% لتتداول عند 1913.85 دولار، بينما تحولت الريبل للارتفاع بنسبة 0.57% لتصل إلى 1.4014 دولار، وكذلك ارتفعت دوج كوين 1.39% عند 0.096 دولار.



حكم المحكمة العيا



وفقدت بذلك سوق العملات المشفرة 100 مليار دولار إضافية من قيمتها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فقط.



جاء ذلك بعدما صرح مسؤولون أمريكيون، حسبما نقلت «بلومبيرغ» - بأن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مسبقًا مع الشركاء التجاريين لا تزال سارية، رغم قرار المحكمة العليا الذي أبطل استخدام الرئيس ترمب لسلطة الطوارئ لفرض التعريفات الجمركية.