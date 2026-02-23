سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، إذ ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024.

وتمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، بجانب إيرادات قناة السويس، والسياحة وعوائد الصادرات.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 / 2026 (الفترة يوليو / ديسمبر 2025) بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو / ديسمبر2024.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2025 بمعدل 24.0% لتسجل نحو 4.0 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري تاريخياً مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2024.