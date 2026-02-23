رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط في الربع الأخير من العام الحالي مستنداً إلى ضعف نمو المخزونات في الدول المتقدمة، لكنه ما زال يرى أن الأسعار ستنخفض مقارنة بالمستويات الحالية.



أقل تقديرات



وزاد البنك توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 6 دولارات إلى 60 دولاراً للبرميل، كما رفع تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط إلى 56 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، تبقى هذه التقديرات أقل بنحو 10 دولارات للبرميل من الأسعار الحالية.



وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن غياب تراكم واضح للمخزونات في مراكز التسعير التابعة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كان عاملاً رئيسياً في تعديل التوقعات.



عدم يقين



ويأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي والطلب على الوقود بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات العالمية.



وأعلن ترمب السبت أنه سيرفع الرسوم المؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأمريكية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية برنامجه السابق للرسوم.