تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خلال تعاملاتها اليوم (الإثنين)، مسجلة أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، حيث أثرت توقعات الطقس الدافئ سلبًا على توقعات الطلب على التدفئة.
وهبطت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مارس بنسبة 7.85% لتصل إلى 2.989 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن تشهد مناطق واسعة من البلاد، وخاصة وسط وجنوب الولايات المتحدة، درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال الأسبوعين القادمين، وفقا لـ«بلومبيرغ».
Natural gas futures prices in New York fell during trading today (Monday), reaching their lowest level in four months, as warm weather forecasts negatively impacted heating demand expectations.
Natural gas futures for March delivery dropped by 7.85% to reach $2.989 per million British thermal units.
The National Oceanic and Atmospheric Administration expects large areas of the country, especially the central and southern United States, to experience above-normal temperatures over the next two weeks, according to Bloomberg.