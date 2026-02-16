تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خلال تعاملاتها اليوم (الإثنين)، مسجلة أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، حيث أثرت توقعات الطقس الدافئ سلبًا على توقعات الطلب على التدفئة.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مارس بنسبة 7.85% لتصل إلى 2.989 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.


وتتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن تشهد مناطق واسعة من البلاد، وخاصة وسط وجنوب الولايات المتحدة، درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال الأسبوعين القادمين، وفقا لـ«بلومبيرغ».