سجّلت أسعار الذهب تراجعًا حادًا منذ فجر يوم الخميس، متكبدة خسائر كبيرة خلال فترة وجيزة، في ظل موجة هبوط قوية ضربت أسواق المعادن النفيسة.
وكانت أوقية الذهب قد لامست قمتها فجر الخميس عند مستوى 5,597.04 دولار، بما يعادل نحو 674,443 ريالًا سعوديًا لقيمة كيلوغرام الذهب.
إلا أن الأسعار واصلت تراجعها الحاد، لتنخفض لاحقًا بنسبة 21.37%، وتصل إلى 4,401.05 دولار للأوقية، ما يعادل 530,327 ريالًا للكيلوغرام.
وبذلك يكون كيلوغرام الذهب قد خسر 144,117 ريالًا منذ فجر الخميس، في واحدة من أكبر الخسائر السريعة التي يشهدها المعدن الأصفر، ما يعكس حدة التقلبات في السوق وتأثر الأسعار بحركة التداولات العالمية.
وتبرز هذه التحركات أهمية متابعة أسعار الذهب عن كثب، خصوصا في ظل التقلبات المتسارعة، وما تحمله من مخاطر عالية على المتعاملين قصيري الأجل.
