ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، بنسبة 4.9% في الربع الرابع 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وحققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 10.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 1.2%، وذلك وفقا للتقديرات السريعة التي تنشرها الهيئة العامة للإحصاء.



أعلى معدل

وسجل بذلك الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 نموا بنسبة 4.5 % مقارنة بالعام 2024. وقد حققت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو بمقدار 5.6 %، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%.

وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتباراً من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.

يذكر أن الهيئة تعرف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي - ربع السنوي، بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.