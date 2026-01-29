مدينة المعرفة الاقتصادية تفوز بجائزتين ضمن جوائز Global Economics 2025:

أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية، المطوّر الرائد والمدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، بإشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والمساهمة في التحوّل العمراني والاقتصادي في المدينة المنورة، عن فوزها بتكريمٍ مزدوج ضمن جوائز Global Economics Awards 2025، حيث حصلت على جائزتي «التصميم الأيقوني الأكثر ابتكارًا لمشىوع بوابة المدينة»، و«أفضل مطوّر عقاري في تطوير الوجهات الحضرية المتكاملة بالمملكة العربية السعودية».

وجرى تسليم الجوائز خلال حفل Global Economics Awards، وهي منصة دولية تُعنى بتكريم التميّز في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والتطوير العقاري، حيث شاركت مدينة المعرفة الاقتصادية أيضًا بصفتها راعيًا رسميًا للحفل، مستعرضةً أحدث مستجداتها ومشاريعها.



ويعكس هذا التكريم مكانة مدينة المعرفة الاقتصادية كأحد أبرز المطورين في مجال تطوير الوجهات الحضرية المستدامة، من خلال تبني نهج مرتكز على أنسنة المدن، ويجمع بين التميّز المعماري، والبنية التحتية المتقدمة، والحركة المستدامة، والضيافة، وتفعيل المشهد الحضري، بما يحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا طويل المدى في المدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، قال حازم البنا، الرئيس التنفيذي المكلف لمدينة المعرفة الاقتصادية:«يؤكد هذا التكريم المزدوج طموحنا في ترسيخ مكانة المدينة المنورة كنموذج عالمي للتنمية الحضرية المتكاملة من خلال تطوير وجهات نابضة بالحياة تضع الإنسان في محور التجربة، وتدمج بين الابتكار والثقافة والروحانية في بيئات متكاملة، ويُعد مشروع بوابة المدينة نموذجًا حيًا لرؤيتنا في تقديم مشاريع مبتكرة ترتقي بجودة الحياة، وتولّد قيمة اقتصادية مستدامة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وتُعد بوابة المدينة أحد المشاريع المحورية ضمن المخطط الرئيسي لمدينة المعرفة الاقتصادية، وهو أول وجهة تجزئة تقع مباشرة علي محطة قطار الحرمين السريع. ويعتبر المشروع أول تطوير موجه نحو النقل (Transit-Oriented Development – TOD) من نوعه في المملكة، باستثمارات تصل إلى 620 مليون ريال سعودي.

ويتميّز المشروع بموقع إستراتيجي يربط السكان والزوار بأبرز المعالم الرئيسية في المدينة المنورة، ويوحّد بين الحركة والضيافة والتجزئة ضمن وجهة حضرية واحدة، ما يجعله خيارًا جاذبًا للمستثمرين والمسافرين. وتمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة تتجاوز اكثر من 23,000 متر مربع من المساحات التأجيرية، إضافة إلى فندق دبل تري من هيلتون بوابة المدينة والذي يضم 325 غرفة فندقية.

من جانب آخر، تعكس جائزة «أفضل مطوّر عقاري في تطوير الوجهات الحضرية المتكاملة» القدرات الشمولية لمدينة المعرفة الاقتصادية في مجالات الحوكمة، وبناء الشراكات الإستراتيجية، والالتزام بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وإدارة الأصول على المدى الطويل، بما يعزز مكانة المدينة المنورة كمدينة مستقبلية مستدامة ومتطورة.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على دور مدينة المعرفة الاقتصادية في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في ترسيخ مكانة المدينة المنورة كوجهة عالمية تجمع بين العمق الحضاري والتاريخي، والنمو الاقتصادي، والتطوير العمراني المبتكر.

يذكر أن مدينة المعرفة الاقتصادية هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتعمل تحت إشراف هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة. وتمتد مخططاتها الرئيسية على مساحة 6.8 مليون متر مربع ضمن النطاق العمراني للمدينة المنورة، حيث تطوّر وجهات عصرية متكاملة تجمع بين السكن، والتجارة، والثقافة، والترفيه، بما يسهم في تحويل المدينة المنورة إلى مركز عالمي للحياة العصرية المتكاملة.

وتتمتع المدينة بموقع إستراتيجي بالقرب من المسجد النبوي الشريف، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وتلعب دورًا محوريًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الإسهام في برامجها الرئيسية مثل برنامج تجربة ضيف الرحمن، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.