سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 9.4%، مدفوعة بالصعود القوي للأوقية في البورصة العالمية بنحو 8.5%، في أقوى مكاسب أسبوعية منذ نحو 6 سنوات، وذلك في ظل زيادة الطلب وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقاً لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».



وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي: «إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 580 جنيهاً خلال أسبوع واحد، حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 6,155 جنيهاً قبل أن ينهي الأسبوع عند 6,735 جنيهاً».



7,697 جنيهاً لعيار 24



وأوضح إمبابي أن غرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7,697 جنيهاً، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 5773 جنيهاً، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 53,880 جنيهاً.



وأشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بنحو 905 جنيهات بنسبة نمو بلغت 15.5%، وهي النسبة نفسها التي سجلتها الأوقية في البورصة العالمية بعد مكاسب تجاوزت 670 دولاراً منذ مطلع 2026.



نقص حاد في المعروض



ونوه إلى أن الأسواق المصرية تشهد نقصاً حاداً في المعروض من سبائك الذهب والفضة نتيجة الارتفاع القوي في الطلب، لا سيما مع استمرار وقف الاستيراد للشركات واعتماد السوق بشكل رئيسي على عمليات إعادة البيع.



وأفاد أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر يرجع بالأساس إلى صعود الأسعار في البورصة العالمية في ظل استقرار نسبي لسعر الدولار محلياً، إلى جانب زيادة الطلب الداخلي؛ ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي إلى نحو 146 جنيهاً للغرام.