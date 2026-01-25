ارتفعت أسهم الشركات العقارية بسوق الأسهم السعودية اليوم، على خلفية اعتماد هيئة السوق المالية السعودية ضوابط تملّك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل السعودية، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وزاد سهم الشركة «العقارية» متجاوزاً 3.6% في مستهل التداولات، وارتفع سهم «دار الأركان» بنحو 1%، فيما ارتفع سهم «مكة للتطوير» 1.4%، وسهم «إعمار المدينة الاقتصادية» 0.2%.



التزام الصناديق والمنشآت



وبموجب الضوابط، يُسمح للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه داخل السعودية، بما في ذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.



واشترطت الهيئة عند تملك الشركات المدرجة للعقار داخل نطاق المدينتين أن تكون العقارات مخصصة لاستخدامات الشركة التشغيلية أو لمقارها أو فروعها.



وفيما يخص الصناديق الاستثمارية، سمحت الهيئة لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق التي تستثمر كليا أو جزئيا في أصول عقارية داخل السعودية، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع التأكيد على التزام الصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، لا سيما عند التعامل مع طلبات الاسترداد العيني أو عند انتهاء الصندوق أو تصفيته.