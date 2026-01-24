اختتمت المملكة مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 19 إلى 23 من يناير الجاري، بإعلان استضافتها الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو» في مدينة جدة يومي 22 و23 من أبريل القادم.

شارك وفد المملكة العربية السعودية رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الاجتماع السنوي، إذ أسهم في حوارات مؤثرة وأشرف على إطلاق مبادرات نوعية لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز فرص النمو.

وأكد الوفد السعودي خلال مشاركته دعوة المملكة إلى الحوار البنّاء، والتعاون العملي، والعمل الجماعي باعتبارها ركائز للاستقرار والازدهار المستدام، كما شارك أعضاؤه في جلسات عامة وخاصة واجتماعات ثنائية، إلى جانب مقابلات إعلامية دولية.

وضم الوفد عدداً من الوزراء والمسؤولين، وشارك في جلسات رئيسة تناولت آفاق الاقتصاد العالمي، والاقتصاد السعودي، وجودة الحياة، واقتصادات المستقبل، وتنمية القدرات البشرية.

وفي إطار المشاركة، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط جناح SAUDI HOUSE للعام الثاني على التوالي، متضمناً أكثر من 20 جلسة حوارية ضمن برنامج NextOn، بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال وخبراء دوليين، وبحضور واسع تجاوز 10 آلاف زائر.

وشهدت المشاركة الإعلان عن مبادرات واتفاقيات بارزة، من بينها إطلاق مجلس الرواد لمنتدى الأعمال من أجل الأرض، ونظام تشغيل المنارات الصناعية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى مخرجات مبادرة جودة الحياة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.