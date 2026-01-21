أعلن رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانغ أن البرلمان علق رسمياً تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالرسوم الجمركية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة في خضم النزاع حول غرينلاند.



من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، خلال كلمة مطولة في منتدى دافوس، أن الولايات المتحدة تريد غرباً قوياً موحداً، وأن أوروبا تدمر نفسها. وقال: «إن كل دول حلف الناتو يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها». وأشار إلى أنه لا توجد دولة قادرة على الدفاع عن غرينلاند سوى أمريكا.



تهديدات غير مقبولة



وصف العديد من القادة الأوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور، تهديدات ترامب بـ«غير المقبولة».



كذلك رفض الاتحاد الأوروبي ضم الولايات المتحدة للجزيرة القطبية التابعة للدنمارك أو التهديد بالرسوم، محذراً من «دوامة خطيرة».



تدهور خطير



وكانت الدول الأوروبية التي استهدفها تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% بسبب معارضتها خطته ضم غرينلاند أكدت الأحد الماضي وحدة موقفها حيال تلك المسألة. وأعلنت بريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد في بيان مشترك أن التهديدات بفرض رسوم جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطير.