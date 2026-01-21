يحوّل أحدث هواتف هواوي القابلة للطيHUAWEI Mate X7، هذه الفئة من كونها فكرة متخصصة ومحدودة الانتشار إلى فئة ناضجة ومتكاملة. ومن خلال مجموعة من التحسينات العملية والملموسة، يرتقي الهاتف بتجربة الأجهزة القابلة للطي إلى مستوى الهواتف الرائدة، عبر نظام كاميرات متقدم بمواصفات رائدة، وتصميم متين حاصل على تصنيفي IP58 وIP59 لمقاومة العوامل الخارجية، إلى جانب بطارية بسعة كبيرة ودعم الشحن السريع، وكل ذلك ضمن شاشة قابلة للطي بقياس 8 بوصات توفر تجربة مشاهدة غامرة. يتوفر هاتف HUAWEI Mate X7 عبر متجر هواوي الإلكتروني الرسمي، وعدد من متاجر التجزئة المختارة، بأسعار تبدأ من 6999 ريال.

يقدّم Mate X7 تجربة تصوير استثنائية، حيث يدمج بسلاسة قدرات تصوير احترافية داخل هيكل نحيف وخفيف الوزن. وتعود هذه القفزة النوعية إلى كاميرا True-to-Colour، التي تعزّز قدرة استقطاب الضوء بنسبة تصل إلى 96%، وتُحسّن بشكل ملحوظ دقة إعادة إنتاج الألوان. ومع تزويده بتقنية جديدة لتصوير الفيديو بنطاق ديناميكي فائق الارتفاع، يعيد الهاتف تعريف الإمكانات الإبداعية المتاحة للمستخدمين.

ويتيح Mate X7 تسجيل مقاطع فيديو بدقة K4 بمستوى احترافي، مع ألوان واقعية وتفاصيل دقيقة. وبهذا الإنجاز، ينجح هاتف قابل للطي بنحافة وخفة ملحوظتين في الوصول إلى مستوى التصوير الرائد الذي اعتدنا عليه في الهواتف التقليدية، واضعًا معيارًا جديدًا في عالم الهواتف الذكية.

شهدت متانة هاتف Mate X7 قفزة كبيرة على مختلف مستويات التصميم، بدءًا من الشاشات والمفصل، وصولًا إلى الإطار الأوسط المعزّز وحماية الهاتف من العوامل الخارجية. فعلى مستوى الشاشة الخارجية، يوفر زجاج Ultra Durable Armour Kunlun حماية محسّنة ضد السقوط والخدوش، في حين تعتمد الشاشة الداخلية على بنية مركّبة ثلاثية الطبقات تُعد الأولى من نوعها في القطاع، وتتكوّن من طبقة حماية بسائل غير نيوتوني، وطبقة زجاج فائق النحافة مقاومة للصدمات، إلى جانب طبقة دعم من ألياف الكربون.

كما تم تزويد HUAWEI Mate X7 بمفصل Advanced Precision Hinge، إلى جانب إطار أوسط معزّز من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطيران، ما يمنح الهاتف صلابة عالية ومتانة موثوقة. وقد صُمّم الجهاز ليقدّم أداءً يعتمد عليه حتى في البيئات القاسية والظروف الصعبة.

ويأتي Mate X7 مزوّدًا ببطارية Silicon-Carbon Anode بسعة كبيرة تبلغ 5600 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 واط عبر السلك و50 واط لاسلكيًا، ما يضمن استخدامًا متواصلًا دون انقطاع. وعلى مستوى الشاشات، يضم الهاتف شاشة خارجية من نوع LTPO بقياس 6.49 بوصة وبدقة 2444 × 1080 بكسل، إلى جانب شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 8 بوصات ودقة فائقة الارتفاع تبلغ 2416 × 2210 بكسل. وتعمل الشاشتان بتناغم تام لعرض تفاصيل دقيقة وتجربة مشاهدة غنية وعالية الوضوح.

ولا تقل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إثارة للإعجاب، إذ تستفيد بشكل واضح من المساحة الواسعة للشاشة، لا سيما في مجال التصوير. وتعمل أداة AI Remove على إزالة العناصر المشتّتة من الصورة، مع ملء المساحات الناتجة بشكل ذكي، لإنقاذ لقطات كان من الممكن اعتبارها غير قابلة للاستخدام. وفي الوقت نفسه، تضمن ميزة AI Best Expression الحصول على صور جماعية مثالية، من خلال دمج أفضل تعابير الوجوه من مجموعة صور متعددة في صورة واحدة متقنة وخالية من العيوب.

كل التطبيقات في مكان واحد

يُعَدُّ متجر AppGallery نظامًا متكاملًا ومتطورًا للتطبيقات، حيث يضم ملايين التطبيقات المتاحة للتحميل، ويمكن العثور على معظم التطبيقات العالمية الرائجة ضمنه. وبعد استخدام طويل لهواتف HUAWEI والآن مع HUAWEI Mate X7، ستجد أن أغلب التطبيقات التي تحتاجها في حياتك اليومية متاحة ويمكن استخدامها بشكل سلس وفعّال.