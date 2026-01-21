ارتفع ​الذهب اليوم إلى مستوى قياسي جديد متجاوزًا‍ حاجز 4800 دولار للأوقية، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1٪ إلى 4813.50 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 ٪ إلى 94.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 95.87 ​دولار أمس الثلاثاء.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 ٪ إلى 2485.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 2511.80 دولار في وقت سابق من اليوم، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 ٪ إلى 1873.18 دولار.