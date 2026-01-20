أعلنت الهيئة العامة للاحصاء نتائج مؤشرات الأعمال قصيرة المدى لشهر نوفمبر 2025، حيث سجلت ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية بنسبة %5.0 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024، في حين سجل المؤشر انخفاضًا شهريًا بنسبة %1.2 مقارنة بشهر أكتوبر 2025.

وبيّنت الإحصاءات أن النمو السنوي في الإيرادات التشغيلية جاء مدعومًا بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والتشييد، إلى جانب الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات تراجع المؤشر متأثرًا بانخفاض أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي، إضافة إلى بعض الأنشطة المهنية والتقنية.

وفيما يخص تعويضات المشتغلين، ارتفع الرقم القياسي بنسبة %13.6 على أساس سنوي خلال نوفمبر 2025، مدعومًا بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعدين، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، فيما سجل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري بنسبة %0.1.

كما كشفت الاحصاءات بأنه على صعيد رخص البناء، سجل عدد الرخص الصادرة خلال شهر نوفمبر 2025 نموًا سنويًا بنسبة %28.4 ليصل إلى 8,034 رخصة، مقارنة بـ 6,258 رخصة في الشهر نفسه من العام السابق، كما ارتفع العدد بنسبة %7.7 مقارنة بشهر أكتوبر 2025.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشرات الأعمال قصيرة المدى تهدف إلى قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير، من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لمختلف الأنشطة الاقتصادية.