ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي جديد عند 4700.28 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.8% إلى 4676.80 دولارًا للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى (93.53) دولارًا للأوقية، بعد أن سجّلت مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ (94.72) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6% إلى (2359.45) دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1.3% إلى (1817.44) دولارًا.