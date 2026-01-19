قفزت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية جديدة، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول الأوروبية بسبب النزاع على «غرينلاند».



وخلال تداولات اليوم، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر فبراير القادم بنسبة 1.75% أو 80.60 دولار عند 4,676 دولارا للأوقية، بعدما لامست 4,698 دولارًا، وهو أعلى مستوى للعقود الآجلة الأكثر نشاطًا على الإطلاق.



أعلى مستوى



وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس القادم بنسبة 5.3% عند 93.24 دولار للأوقية، بعدما لامست 94.365 دولارا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.



وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.6% إلى 4,669.15 دولار للأوقية، بعد أن لامس مستوى قياسياً بلغ 4,689.39 دولار في وقت سابق من الجلسة، وأضاف نظيره للفضة نحو 3.5% عند 93.29 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 94 دولارًا.



بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% عند 99.16 نقطة. في حين أضافت الأسعار الفورية للبلاتين 0.3% عند 2,347.89 دولار، خسرت نظيرتها للبلاديوم نحو 0.5% لتتداول عند 1,794.3 دولار.