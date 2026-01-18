كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية عززت ما تمتلكه من سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر 2025 بما تصل قيمته إلى 148.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.4 مليار دولار عن أكتوبر 2025.

وتعد المملكة إحدى أكبر الدول المالكة لسندات الدَّيْن الأمريكي، التي تعتبر رصيداً خالياً من المخاطر. وتعد سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها السعودية جزءاً لا يتجزأ من العلاقة الاقتصادية التاريخية الوثيقة مع الولايات المتحدة. وتشمل تلك العلاقة ربط الريال السعودي بالدولار، والاستثمارات السعودية الأخرى في الأرصدة المالية الأمريكية.

والسعودية، هي الدولة العربية الوحيدة التي تدخل ضمن أكبر 20 دولة تمتلك سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر 2025.

وقد تخطت المملكة كوريا الجنوبية، لتحتل المرتبة الـ 17 بين الدول المالكة للسندات الأمريكية. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن ممتلكات الدول الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت خلال نوفمبر الماضي إلى 9.36 تريليون دولار.

وفيما ارتفعت ملكية كندا والنرويج من سندات الدَّيْن الأمريكي؛ انخفض ما تملكه الصين منها بنحو 6.1 مليار دولار، ليصل إلى 682.6 مليار دولار.

وزادت اليابان، أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية، ملكيتها زيادة طفيفة من 1.2 تريليون دولار إلى 1.202 تريليون دولار. وزادت بريطانيا ملكيتها من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 11 بليون دولار، ليصل مجموع ما تملكه منها 888.5 مليار دولار.