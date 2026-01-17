كشف مصدران ماليان أن حكومة فنزويلا أبلغت أربعة بنوك هذا الأسبوع بأنها ستتقاسم 300 مليون دولار من عوائد النفط المودعة في حساب بقطر، مما سيمكنها من بيع الدولارات لشركات فنزويلية تحتاج إلى العملات الأجنبية لدفع ثمن المواد الخام. وذلك وفق ما نشر موقع «العربية. نت».



وأوضح المصدران أن السلطات أبلغت أربع مؤسسات مالية محلية بأنها ستحصل على نحو 75 مليون دولار لكل منها في الأيام القادمة من عوائد النفط.



وأضاف المصدران أن الدولارات يمكن بيعها بعد ذلك إلى شركات داخل فنزويلا بموجب إرشادات البنك المركزي.



تمرير العائدات



ويأتي ضخ رأس المال الأجنبي بعد أسابيع من شح إمدادات الدولار، حيث احتجزت الولايات المتحدة ناقلات نفط فنزويلية مما أثر سلبًا على أكبر مصدر لعوائد البلاد من العملات الأجنبية.



وتحتاج الشركات الفنزويلية ⁠إلى استيراد المواد الخام مما يجعلها تضطر منذ فترة طويلة إلى استبدال البوليفار المحلي بالدولار الذي يحتفظ به البنك المركزي، بعد تحصيله من مبيعات النفط ومن خلال المعاملات التي تتم ببطاقات الائتمان الأجنبية داخل البلاد.



وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز أخيرا: «إن البنك المركزي هو القناة التي سيتم من خلالها تمرير العائدات من مبيعات النفط».



وأضافت:«ستصل إلى البنوك الخاصة من خلال آلية سوق صرف النقد الأجنبي».