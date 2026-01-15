أعلنت NHC عن عروضها لمشروع «ترف»، أحدث مشاريعها العقارية الجديدة ضمن وجهة خزام شمال الرياض، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير وجهات عمرانية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتلبي الطلب المتزايد على الوجهات العمرانية الكبرى في العاصمة وذلك بدفع 20% فقط والمتبقي أثناء الاستلام والمخصصة لوحدات سكنية محدودة.

ويقدّم مشروع «ترف» نموذجًا لمجتمع فاخر يمنح سكانه تجربة سكنية متكاملة في بيئة آمنة ومصممة بعناية، لتواكب تطلعات عملاء NHC، يضم المشروع أكثر من 2000 وحدة سكنية، متنوعة بين الفلل والتاون هاوس، بمساحات تتراوح ما بين 247 و445 مترًا مربعًا، وبأسعار تنافسية تتيح فرص تملك نوعية. ويقع المشروع في موقع إستراتيجي ضمن وجهة خزام، بالقرب من حديقة خزام الكبرى، ويوفر مرافق متكاملة تشمل حدائق داخلية، مراكز تجارية ومجتمعية، مدارس، مساجد، ما يجعله خيارًا مناسبًا للسكن والاستثمار.

وتعد وجهة خزام إحدى أكبر الوجهات العمرانية التي تطورها NHC في شمال مدينة الرياض، في موقع حيوي بالقرب من عدد من المعالم البارزة، من بينها مطار الملك خالد الدولي، وموقع الرياض إكسبو 2030، وحديقة الملك عبد العزيز، واستاد الملك سلمان. وتأتي الوجهة على مساحة إجمالية تفوق 45 مليون متر مربع، لتوفر أكثر من 52 ألف وحدة سكنية، تتسع لأكثر من 281 ألف نسمة.

وتمتاز وجهة خزام بوجود حديقة مركزية في قلبها تمتد بشكل طولي من شمالها إلى جنوبها، بمساحة 4.5 ملايين متر مربع، لتغطي مختلف أرجاء الوجهة. كما تضم أبرز معالم NHC، مثل مركز خزام للأعمال، وبوليفارد خزام، وخزام مول، إلى جانب المدارس العالمية، والمراكز التجارية، وخدمات الضيافة الفندقية والترفيهية، بما يعزز جودة الحياة لسكان الوجهة.

ودعت NHC الراغبين في التملك بمشروع «ترف» الاطلاع على جميع التفاصيلوزيارة مركز المبيعات في وجهة خزام أو الموقع الرسمي للشركة عبر الرابط التالي: https://nhc.sa/ar/register-interest/taraf/

يذكر أن مشاريع NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، فيما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبر عن التحول الحضري الذي يبنى على أرض الواقع.