ارتفع الذهب ‍والفضة إلى مستوى قياسي اليوم، وسط إقبال على أصول الملاذ الآمن بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% مسجلًا 4635.99 دولارًا للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير القادم 1% إلى 4644.30 دولارًا.



الفضة فوق 91 دولاراً



وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7% إلى 91.87 دولار للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية ⁠ثلاثة بالمئة مسجلًا 2394.13 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1% مسجلًا 1841.10 دولار.