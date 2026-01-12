نشر الاتحاد الأوروبي إرشادات جديدة تتيح لمصنّعي السيارات الكهربائية في الصين تقديم عروض للالتزام بأسعار -حدٍّ أدنى-؛ وذلك في خطوة جديدة لاحتواء الخلاف المستمر بشأن السيارات الكهربائية الصينية المدعومة.



وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن الوثيقة الإرشادية الجديدة تسمح للشركات الصينية بتقديم ما يُعرف بـ«التعهدات السعرية»، على أن تتضمن معلومات حول الاستثمارات المستقبلية داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن جميع العروض ستخضع لتقييم قانوني وفني دقيق، وفق معايير موضوعية ومن دون تمييز، وبما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.



تعويض الآثار الضارة



من جانبها، رحّبت وزارة التجارة الصينية بالخطوة، مؤكدةً أنها تعكس روح الحوار والقدرة المتبادلة بين الجانبين على حل الخلافات عبر التشاور، معدة أن ذلك يصب في مصلحة العلاقات التجارية الصينية – الأوروبية والنظام التجاري الدولي القائم على القواعد.



وبموجب الآلية المقترحة، يمكن رفع الرسوم الجمركية عن أي شركة توافق المفوضية على تعهدها السعري، شريطة أن يكون الحد الأدنى لسعر الاستيراد كافياً لتعويض الآثار الضارة للدعم الحكومي الصيني، الذي ترى بروكسل أنه واسع النطاق ومتشعب داخل القطاع.