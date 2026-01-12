أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إضافة 7.8 مليون أوقية من الموارد عبر 4 مواقع رئيسية تشمل المناجم التشغيلية، والاكتشافات في مراحلها المبكرة.


وقالت الشركة في بيان لها على «تداول»: «إن ذلك قد تحقق بفضل أنشطة الحفر التي حددت أكثر من 9 ملايين أوقية قبل إجراء التعديلات السنوية المتعلقة بعوامل مثل التكاليف وافتراضات الأسعار».

تقديرات محدثة


وبينت أنه تم إجراء هذه التقديرات المحدثة للموارد المعدنية من قِبل أشخاص مختصين خارجيين وفقاً لمدونة اللجنة المشتركة لاحتياطيات الموارد 2012 المدونة الأسترالية للإبلاغ عن نتائج الاستكشاف والموارد المعدنية واحتياطيات الخام.


وأضافت أن أعمال الحفر المستهدفة عبر 4 مواقع رئيسية حققت نمواً قوياً: منجم منصورة ومسرة سجل زيادة صافية قدرها 3.0 ملايين أوقية على أساس سنوي، فيما أضافت منطقتا عروق 20/21 وأم السلام 1.67 مليون أوقية، وساهم وادي الجَوّ بإضافة أولية قدرها 3.08 مليون أوقية كموارد معدنية.

موارد محتملة


وذكرت أن أعمال الحفر المتقدمة في منطقة الذهب الوسطى كشفت مناطق معدنية جديدة، في حين أن الحفر بالقرب من منجم مهد للذهب وسّع نطاق الموارد المحتملة التي سيتم تقييمها لتمديد عمر المنجم.


وأشارت إلى أن مشاريع الاستكشاف حددت في مراحلها المبكرة عبر المعادن الأساسية مؤشرات واعدة، وقد أبرزت عمليات الحفر الأولية في جبل شيبان وجبل الوكيل وجود تمعدن النحاس والنيكل وعناصر مجموعة البلاتين بما يتماشى مع أنظمة معدنية كبيرة.


وأوضحت أنه لم يتم حصر الأثر المالي لهذا الاكتشاف حتى حينه، مؤكدة التزامها بالإعلان عن أي أحداث أو تطورات جوهرية حين توفرها.