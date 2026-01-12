أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إضافة 7.8 مليون أوقية من الموارد عبر 4 مواقع رئيسية تشمل المناجم التشغيلية، والاكتشافات في مراحلها المبكرة.
وقالت الشركة في بيان لها على «تداول»: «إن ذلك قد تحقق بفضل أنشطة الحفر التي حددت أكثر من 9 ملايين أوقية قبل إجراء التعديلات السنوية المتعلقة بعوامل مثل التكاليف وافتراضات الأسعار».
تقديرات محدثة
وبينت أنه تم إجراء هذه التقديرات المحدثة للموارد المعدنية من قِبل أشخاص مختصين خارجيين وفقاً لمدونة اللجنة المشتركة لاحتياطيات الموارد 2012 المدونة الأسترالية للإبلاغ عن نتائج الاستكشاف والموارد المعدنية واحتياطيات الخام.
وأضافت أن أعمال الحفر المستهدفة عبر 4 مواقع رئيسية حققت نمواً قوياً: منجم منصورة ومسرة سجل زيادة صافية قدرها 3.0 ملايين أوقية على أساس سنوي، فيما أضافت منطقتا عروق 20/21 وأم السلام 1.67 مليون أوقية، وساهم وادي الجَوّ بإضافة أولية قدرها 3.08 مليون أوقية كموارد معدنية.
موارد محتملة
وذكرت أن أعمال الحفر المتقدمة في منطقة الذهب الوسطى كشفت مناطق معدنية جديدة، في حين أن الحفر بالقرب من منجم مهد للذهب وسّع نطاق الموارد المحتملة التي سيتم تقييمها لتمديد عمر المنجم.
وأشارت إلى أن مشاريع الاستكشاف حددت في مراحلها المبكرة عبر المعادن الأساسية مؤشرات واعدة، وقد أبرزت عمليات الحفر الأولية في جبل شيبان وجبل الوكيل وجود تمعدن النحاس والنيكل وعناصر مجموعة البلاتين بما يتماشى مع أنظمة معدنية كبيرة.
وأوضحت أنه لم يتم حصر الأثر المالي لهذا الاكتشاف حتى حينه، مؤكدة التزامها بالإعلان عن أي أحداث أو تطورات جوهرية حين توفرها.
The Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) announced the addition of 7.8 million ounces of resources across 4 main sites, including operational mines and early-stage discoveries.
The company stated in a statement on "Tadawul": "This was achieved thanks to drilling activities that identified more than 9 million ounces before making annual adjustments related to factors such as costs and price assumptions."
Updated Estimates
It indicated that these updated mineral resource estimates were conducted by external specialists in accordance with the 2012 Joint Ore Reserves Committee Code for reporting exploration results, mineral resources, and ore reserves.
It added that targeted drilling across 4 main sites achieved strong growth: the Mansourah and Massarah mine recorded a net increase of 3.0 million ounces year-on-year, while the 20/21 veins and Umm Salal added 1.67 million ounces, and Wadi Al-Jaw contributed an initial addition of 3.08 million ounces as mineral resources.
Potential Resources
It mentioned that advanced drilling in the Central Gold Area revealed new mineral zones, while drilling near the Mahd Adh Dhahab mine expanded the scope of potential resources to be evaluated for extending the mine's life.
It noted that exploration projects identified promising indicators in their early stages across base metals, and initial drilling operations at Jabal Shiban and Jabal Al-Wakeel highlighted the presence of copper and nickel mineralization and platinum group elements in line with major mineral systems.
It clarified that the financial impact of this discovery has not yet been quantified, reaffirming its commitment to announce any significant events or developments as they become available.