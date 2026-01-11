ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 136.53 نقطة، ليصل إلى مستوى 10609.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 230 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 33 شركة.



وكانت أسهم شركات صادرات، وبرغرايزر، وبان، والإعادة السعودية، ودرب السعودية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الإنماء ريت للتجزئة، والإنماء ريت الفندقي، ودراية ريت، واليمامة للحديد، وجاز، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.30%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وباتك، ودرب السعودية، والكثيري، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعًا بمقدار 80.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 23618.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.