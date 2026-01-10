أظهرت بيانات رسمية، أخيراً، أن الصادرات الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع 2.5% في نوفمبر 2025 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024، فيما شهد الإنتاج الصناعي ارتفاعاً على الرغم من التوقعات بانخفاضه.



وكشف ميزان التجارة الخارجية فائضاً قدره 13.1 مليار يورو (15.26 مليار دولار) في نوفمبر 2025، منخفضاً من 17.2 مليار يورو في أكتوبر و20.0 مليار يورو في نوفمبر 2024.



طلبات صناعية



وارتفع الإنتاج الصناعي الألماني 0.8% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وهو ما جاء بشكل مفاجئ، وفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي.



كما ارتفعت الطلبات الصناعية في ألمانيا 5.6% على أساس شهري في نوفمبر، مدفوعة بالأساس بالطلبات كبيرة الحجم، وفق البيانات الصادرة أخيراً.



وكان محللون قد توقعوا ثبات الصادرات، ومن جهة أخرى ارتفعت الواردات 0.8% على أساس معدل موسمياً وتقويمياً.